الجزائر 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) صالح قوجيل، أن مسألة الذاكرة المتعلقة بالفترة الاستعمارية، يجب أن تُعالج في إطار حوار دولة مع دولة (بين الجزائر وفرنسا)، بعيدًا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى.وتناولت مباحثات وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، الهاتفية، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، وجهات النظر حول أشغال مجلس السلم والأمن، وبرنامج عمله تحت رئاسة الجزائر هذا الشهر، والذي ستعمل خلاله الدبلوماسية الجزائرية على تنسيق وتوحيد الجهود القارية في التعامل مع التوترات التي تشهدها عدد من المناطق في أفريقيا.وأبرزت صحف السبت وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، صمود وقف إطلاق النار بالنبأ السار بعد أن ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى مستقبل الوضع الليبي في لندن، معربًا عن تفاؤله بتشكيل حكومة وحدة وطنية، في مارس الماضي، لاقت ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرًا إلى القلق من وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد.وتناقلت صحف الجزائر تطورات الأوضاع في القدس المحتلة، مبرزة استمرار التصعيد بين المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي مع احتمال طرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، بعد استيلاء مستوطنين يهود على بعض المنازل، مشيرة إلى استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة ثالث بجروح خطرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب حاجز سالم العسكري شمالي مدينة جنين في الضفة الغربية.// انتهى //13:27ت م0083