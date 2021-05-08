تونس 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واستركّزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم على إعلان السلطات في تونس الحجر الصحي الشامل في البلاد طيلة أسبوع عيد الفطر وذلك في محاولة للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد الذي تسبب مؤخراً في ارتفاع كبير في حالات الإصابات والوفيات.ورأت صحف السبت أن الجدل تجدد في ليبيا حول تواصل وجود الميليشيات خاصة في العاصمة طرابلس رغم بداية عودة الاستقرار الأمني والسياسي خاصة بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهرين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ذلك وسط دعوات دولية متصاعدة إلى تفكيك كل تلك المجموعات المسلحة.وتناقلت تأكيد الصين، أن مخاطر صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة، الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد أيام قليلة يفترض أن يعود إلى الأرض لكن لا أحد يعرف إلى أين بالضبط، مشيرة إلى أن احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدًا.وتناقلت صحف تونس إعلان منظمة الصحة العالمية، أمس موافقتها على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.// انتهى //13:50ت م0084