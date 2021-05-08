الدمام 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر وبلدية القليب استعداداتها لعيد الفطر المبارك للعام الحالي بعدد من الإجراءات والتجهيزات والرقابة والنظافة والصيانة ووضع خطة شاملة تطال جميع أنحاء المحافظة.وأوضحت الأمانة أنها كثفت الجولات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر على الأنشطة كصوالين الحلاقة والمشاغل النسائية ومغاسل الملابس ومتاجر الحلويات والمحامص ومطابخ إعداد الولائم والمطاعم والأنشطة الأخرى كافة.وأنهت بلدية القليب استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتكثيف أعمال النظافة، والرقابة على الأسواق التجارية والمسالخ وأعمال الصيانة للمرافق العامة، وتزيين الطرق الرئيسية والفرعية بتركيب الإضاءات التجميلية، وتكثيف الأعمال بتجهيز المصليات والساحات العامة.وأكدت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وهيأت الأمانة جميع المصليات والجوامع بالقليب والهجر التابعة لاستقبال المصلين بتعقيم وتطهير الجوامع، كما شملت الأعمال تهيئة مواقف السيارات بالجوامع والمصليات والطرق المؤدية لها بتكثيف أعمال النظافة والكنس الآلي واليدوي وصيانة الأرصفة والمطبات.وكثفت العمل على صيانة وتنظيف الحدائق العامة بجميع الهجر الواقعة داخل نطاق البلدية، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على محلات الحلاقة والمنشآت الغدائية، وتأكيد التزام المنشآت والعاملين فيها بجميع الاحترازات والاشتراطات الصحية لمنع انتشار الفيروس.// انتهى //14:30ت م0086