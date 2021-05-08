موروني 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسشارك القائم بالأعمال في سفارة المملكة في جمهورية القمُر المتحدة، عبدالله بن سعيد آل رشيد في اجتماع عُقد اليوم بوزارة الشؤون الخارجية القمرية بالعاصمة موروني، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسبة والمنظمات الدولية.وترأس الاجتماع، معالي وزير الشؤون الخاجية في جمهورية القمر المتحدة، ظاهر ذوالكمال، حيث قدم تقريرًا حول جهود مكافحة وباء كورونا في البلاد، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المختلفة.// انتهى //14:40ت م0087