إسلام آباد 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأدانت باكستان بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الأبرياء في المسجد الأقصى، والتي أدت إلى وقوع عدد من الجرحى.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إن مثل هذه الاعتداءات، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، تتعارض مع جميع الأعراف الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان، معربة عن تضامن باكستان مع الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.وحث البيان المجتمع الدولي مرة أخرى على اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني، مجددًا موقف باكستان الداعي إلى حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، على أن يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة متصلة ذات سيادة قابلة للعيش على حدود ما قبل عام 1967م، وأن تكون القدس عاصمة لها.// انتهى //14:42ت م0088