جدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة 1060 جامعاً ومسجداً في مدينة جدة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.وأوضح مدير المساجد والدعوة والإرشاد بجدة ماجد شراحيلي أن الإدارة راعت استقبال المصلين في المساجد والجوامع بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وجاهزيتها، مشيراً إلى التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، لافتاً الانتباه إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.// انتهى //14:45ت م0090