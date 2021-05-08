إسلام آباد 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4109 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و120 وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 854240 إصابة، منها 82731 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18797 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 752712 حالة.// انتهى //14:46ت م0091