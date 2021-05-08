نجران 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة نجران عبدالله بن علي آل شيبان ورئيس مجلس إدارة نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل وأعضاء مجلس الإدارة وعددًا من لاعبي الفريق.وهنأ سموه نادي الأخدود بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بطولة دوري أندية الدرجة الثانية وصعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، منوهاً بكل ما قدمه الفريق طيلة الموسم الرياضي.وأشاد سمو أمير منطقة نجران بالكوادر الفنية والإدارية في النادي، حيث قال: "أبطال النادي وعدوا وأوفوا - وإن شاء الله- تتحقق إنجازات مماثلة وتتحقق الطموحات بالوصول إلى الهدف القادم".وأكد سموه أن ما تحقق من إنجاز هو إهداء للمنطقة ولشبابها، مثمناً دور إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني بتحقيق هذا الإنجاز وما نتج عنه من تحقيق البطولة والصعود، مشيراً إلى تطلعه بأن يعتلي شباب المنطقة المنصات ويمثلون منتخبات الوطن في مختلف الألعاب.من جهتهم عبَّر كل من مدير مكتب وزارة الرياضة ورئيس نادي الأخدود عن شكرهما لسمو أمير منطقة نجران بوصفه الداعم الأول لرياضة المنطقة، مؤكدين أن تحفيز سموه الدائم هو ما أدى إلى هذا المنجز، واعدين بأن تكون رياضة المنطقة من خلال الأندية في المستويات المأمولة والمتميزة.وفي نهاية اللقاء قدم رئيس نادي الأخدود ميدالية اللاعب الأول إهداء لسمو أمير المنطقة.// انتهى //14:59ت م0092