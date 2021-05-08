تبوك 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأعلن نادي تبوك الأدبي‬ نتائج مسابقته الرمضانيّة التي نظمها تحت عنوان "الحنين إلى أيام الطفولة في رمضان" وقسمها على فروع، هي القصة القصيرة، والقصيدة الشعرية، والمقالة الأدبية، بجوائز بلغت 30 ألف ريال.وأوضحت الهيئة الإدارية بالنادي أن لجنة المسابقة تلقت 1164 مشاركة في جميع الفروع.وبينت أن النتائج جاءت على النحو الآتي : حصل أحمد محمد على المركز الأول عن قصيدته "رمضان" في فرع القصيدة الشعرية, وفي المقالة الأدبية جاء بالمركز الأول حسين آل عمار عن نص بعنوان "أعمق من فكرة أبعد من خيال", أما في مجال القصة القصيرة فاز نص "رمضان المصري" لعمرو المنشاوي.وباركت الهيئة للفائزين والفائزات بالمسابقة معربة عن شكرها وتقديرها واعتزازها بمشاركة الجميع من مختلف البلدان.// انتهى //15:00ت م0093