أبوظبي 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، وأنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، والتي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.وأشار معالي وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، أن دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مؤكدًا ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.وشدد على ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، داعيًا سلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كل الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.وأكد ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.// انتهى //15:05ت م0095