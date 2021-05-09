موسكو 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسدعا مبعوثو اللجنة الرباعية الدولية للسلام بالشرق الأوسط والمؤلفة من (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الإجراءات التي تؤدي لزيادة العنف وتصعيد الوضع في القدس الشرقية.وأعربت اللجنة في بيانها، عن قلقها البالغ جراء أعمال العنف في القدس الشرقية؛ مما أدى إلى صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومواطنيين فلسطينيين وأسفر عن سقوط أكثر من 200 جريح الجمعة الماضية.// انتهى //04:49ت م0029