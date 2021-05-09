المدينة المنورة 27 رمضان 1442هـ الموافق 09 مايو 202‪1م واسدشّن وكيل محافظة العلا طلال بن فارس الفقير أمس حملة "اخرج زكاتك من بيتك" عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.جاء ذلك خلال استقباله المشرف العام على قطاع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة عبدالسلام بن عبدالله الايداء، وعدداً من منسوبي القطاع، حيث استمع لشرح عن الحملة وأهدافها، والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعد أنموذجاً وطنياً لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.ونوّه وكيل محافظة العلا خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بدعم المبادرات التي تعزّز التحوّل الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجّهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات الخيرية والانسانية.// انتهى //04:58ت م0030