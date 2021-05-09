إسلام آباد 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسأعربت باكستان عن أدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم, أن الحكومة والشعب يقدمان التعازي لحكومة وشعب أفغانستان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأكد البيان وقوف باكستان وتضامنها مع أفغانستان في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، ورفضها للإرهاب بجميع أشكاله.// انتهى //07:32ت م0033