إسلام آباد 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, لعمران خان رئيس الوزراء الباكستاني خلال الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية.وسلطت الضوء على توقيع المملكة وباكستان على خمس مذكرات تفاهم تشمل على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، والتعاون في مجالات أخرى.واهتمت بموافقة موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.ونشرت إدانة باكستان بأشد العبارات لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الأبرياء في المسجد الأقصى، والتي أدت إلى وقوع عدد من الجرحى.أفغانياً تناقلت أنباء الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.وعرجت إلى تطورات فيروس كورونا في باكستان، حيث بدأت أعداد الإصابات اليومية تتراجع بمعدل ضئيل منذ تطبيق الإغلاق الكامل في المدن الباكستانية للسيطرة على انتشار الوباء.وتابعت في الشأن الإقليمي استمرار اجتياح فيروس كورونا أرياف الهند التي تواصل في تسجيل أرقام قياسية للإصابات والضحايا.كما تابعت تطورات سيناريوهات الصاروخ الصيني لونغ مارش 5 بي الذي يترقب العالم بقلق دخوله الغلاف الجوي.// انتهى //09:22ت م0034