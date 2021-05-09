القاهرة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي، وتناولت آخر تطورات قضية سد النهضة.وركزت في الإطار ذاته على تشديد الرئيس السيسي أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلّزِم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة بما يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.وأشارت صحف الأحد إلى إعلان قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة أكثر من 220 فلسطينيًا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس الشرقية.وسلطت صحف القاهرة الضوء على التنديد العربي والدولي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة وضع حد لهذه الممارسات.وأنبأت عن مقتل 40 شخص وإصابة أكثر من 52 أخرين في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، لافتةً النظر إلى تصاعد معدلات ضحايا الفيروس لتسجل ما يقرب من 158 مليون إصابة و3 ملايين و300 ألف وفاة.// انتهى //10:15ت م0036