رام الله 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم رفض المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.وسلطت الضوء على مواصلة الصحف مواصلة، الإدانات العربية والدولية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، ما أدى إلى إصابة مئات الفلسطينيين بجروح مختلفة.وواصلت صحف الأحد تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 491 إصابة جديدة، و13 وفاة، و2005 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأولت اهتمامًا، بإعلان الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 90 فلسطينيًا أصيبوا بجروح خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط باب العامود، وباب الساهرة، وحي الشيخ جراح، وباب الأسباط، وحطة بالقدس المحتلة.ونشرت صحف فلسطين إدانة الاتحاد البرلماني العربي، الاعتداءات العنصرية من القوات الإسرائيلية والمستوطنين في باحات المسجد الأقصى.// انتهى //10:59ت م0040