بغداد 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأثير ارتفاع أسعار المواد الضرورية في الأسواق المحلية على المتبضعين في الأسواق العراقية, خاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك, مشيرة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك وفي مقدمتها رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينارالعراقي.وتناولت صحف الأحد قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية في مواجهة جائحة كورونا، لاسيما خلال عطلة عيد الفطرالمبارك, مبينةً تأثيرات حظر التجوال الوقائي الجزئي أو الكلي على أصحاب المهن والحرف ذات المردودات المالية اليومية.واهتمت بالآثار السلبية للاقتراض الخارجي على الاقتصاد العراقي, مبرزة تحذير اللجنة المالية النيابية العراقية من الاقتراض لغير القطاعات المهمة مثل الكهرباء والصحة.وأفادت بأن ارتفاع أسعار النفط حقق وفرة مالية يمكن استغلالها دون الذهاب إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية بضمانات سيادية.وفي الشأن العربي تناولت صحف بغداد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين, منوهة بموجة الاستنكار الواسعة عربيًا وإسلاميًا لهذه الاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى وعلى حرمة المصلين، ما يعد استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.// انتهى //11:04ت م0042