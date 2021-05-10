حضرموت 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , السلال الإيوائية للمتضررين من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول في مديرية تريم بمحافظة حضرموت.وثمن مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام مساندة المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة منذ اليوم الأول لكارثة السيول التي اجتاحت بعض مناطق مديرية تريم، موضحا أن الأسر المتضررة تعاني ظروفا صعبة بفقدان جُلّ ممتلكاتها.وفي ذات الإطار تفقد ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالعزيز باوزير المناطق المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها تريم مؤخرا وأدت لوفاة خمسة أشخاص وتسببت بانهيار عدد من المنازل وخلّفت دمارا كبيرا في البنية التحتية.يأتي ذلك ضمن المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.// انتهى //17:11ت م0120