عمّان 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في المملكة الأردنية الهاشمية.ويجري توزيع 10 كيلوغرامات من الأرز لكل أسرة محتاجة في مدن عمّان، والزرقاء، والبلقاء، وجرش، وعجلون، وإربد، والمفرق، يستفيد منها 24.869 أسرة من الأسر الأردنية والسورية بواقع 124.345 فردا.يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في مختلف الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //17:16ت م0123