مقديشو 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في الصومال.وجرى توزيع 22.857 كيسا من الأرز تزن 458 طنا في مدينة جالكعيو بولاية بونتلاند، ومدينة هرجيسا في صوماليلاند ، يستفيد منها 137.142 فردا.حضر التدشين معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في صوماليلاند الشيخ خليل عبد الله أحمد، ومدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بخيت رحمة، وعدد من المسؤولين الحكوميين في صوماليلاند وولاية بونتلاند.وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية: "إن المملكة العربية السعودية عوّدتنا بوقوفها الدائم مع أشقاءها في صوماليلاند، مقدما الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة لإيصالهم مساعدات المملكة للعديد من دول العالم بما في ذلك الصومال، سائلا الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.من جانبه أكد مدير فرع المركز في أفريقيا أن هذا المشروع يأتي مشاركة من الشعب السعودي للشعب الصومالي مع ختام شهر رمضان المبارك بعد استكمال مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية الذي استفاد منه 20,620 عائلة، وتخفيفا لمعاناة المحتاجين في صوماليلاند وبونتلاند.يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع زكاة الفطر لشهر رمضان المبارك للمحتاجين في مختلف الدول والشعوب حول العالم.// انتهى //17:17ت م0125