بيروت 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في عدد من المحافظات بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 375 طفلا.يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، ويستفيد منه 6.548 طفلا.// انتهى //17:18ت م0127