رام الله 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واستلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه جرى خلال الاتصال بحث الأحداث الأخيرة والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية المتواصلة لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى، الأمر الذي أدى إلى إصابة المئات من المصلين، إضافة إلى الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين المقيمين في الشيخ جراح، ومحاولات تهجيرهم قسريا من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.وأكد الرئيس أردوغان وقوف تركيا إلى جانب الحق الفلسطيني في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد الاعتداءات الإسرائيلية.من جانبه قدم الرئيس عباس الشكر للرئيس أردوغان على مواقف تركيا الداعمة للحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها فلسطين تتطلب رصّ الصفوف الفلسطينية لمواجهة ما يجري في مدينة القدس، وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة فلسطينية تكون مقبولة دوليا.// انتهى //17:31ت م0128