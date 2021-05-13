‎الباحة 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واستزينت سماء مدينة الباحة اليوم بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية احتفالا بعيد الفطر المبارك لهذا العام.وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة نظمت إمارة المنطقة فعالية الألعاب النارية الساعة العاشرة مساء بجوار المركز الحضاري، ليشاهدها جميع المواطنين والمقيمين في الباحة من فوق أسطح وشرفات منازلهم وسط تفاعل ومتابعة كبيرة.وتشكلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، نشرت أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة .وستشهد مدينة الباحة غداً, عرض الألعاب النارية الثاني في نفس التوقيت بجوار المركز الحضاري حيث جُهز الموقع بجميع التجهيزات واحتياطات الأمن والسلامة كافة في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.// انتهى //23:53ت م0143