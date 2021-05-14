رفحاء 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسشاركت جمعية البر الأهلية ولجنة التنمية الاجتماعية وبلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية يوم أمس، الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك من خلال مبادرات، تضمنت توزيع عيديات مخصصة للأطفال وأكثر من 600 هدية عليهم في المنازل في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا تحت شعار " عيدكم شمالي 42".وهدفت المبادرة لتقديم العيديات والهدايا للأطفال، ومشاركتهم فرحة العيد، ورسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال الفرحة على نفوسهم وهم في منازلهم، مع تطبيق جميع التدابير والاحترازات الوقائية أثناء تقديم الهدايا لهم.وأشار تربويون إلى أن هدايا العيد قيمة اجتماعية وتربوية، وأثر طيب في نفوس الأطفال، وتعني الكثير لديهم، في ظل الاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة، وإشعارهم ببهجة العيد، إضافة إلى أن للهدية وقعا إيجابيا كبيرا على نفسية وسلوك الأطفال، وتمثل دافعا معنويا وتشعرهم بالدعم والمساندة المعنوية، وتكسبهم الطمأنينة والاستقرار النفسي والسلوكي، وسترسِّخ الهدايا القيم الإنسانية الحميدة في نفوس الصغار، ومنها البذل، والعطاء دون انتظار المقابل، وتملأ قلوبهم حبا، مما يجعل منهم أشخاصا محبوبين، قادرين على التفاعل بشكل إيجابي مع الناس من حولهم.// انتهى //01:05ت م0002