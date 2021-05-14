الطائف 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسانطلقت احتفالات العيد بالطائف أمس في 10 مواقع مختلفة من المحافظة, وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث دشن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي انطلاقها مشتملة عروضا ليزرية وعروض 3D على المباني بالمحافظة, وعروض الضوء بممشى الخمسين ومحور النور.وتابعت الأمانة مع مستثمري الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية مستوى الخدمات المقدمة للزائرين في العيد، مع ضمان توفير متطلبات السلامة في كل المرافق حفاظاً على أرواح مرتاديها، والتسهيل على المرتادين ، والتأكد من جاهزية كافة المرافق. وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.// انتهى //01:41ت م0004