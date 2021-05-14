لندن 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسأظهرت بيانات جديدة في بريطانيا تفيد تدني مستوى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ أغسطس الماضي.وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الخميس, إن تأثير إطلاقنا للتطعيم على معدلات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد, تُظهر نتائج تدني معدل الانتشار بين الأشخاص الأكثر ضعفًا الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر.وأفادت البيانات انخفاضًا في الإصابات في جميع الفئات العمرية باستثناء الفئات العمرية بين 25 و 34 عامًا.// انتهى //02:57ت م0005