الباحة 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسأضاءت الألعاب النارية سماء منطقة الباحة اليوم, وذلك احتفالًا وابتهاجًا بعيد الفطر المبارك لهذا العام.وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة نظمت إمارة المنطقة فعالية الألعاب النارية الساعة العاشرة مساء بجوار المركز الحضاري، ليتفاعل المواطنين والمقيمين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بعيد الفطر .// انتهى//00:52ت م0010