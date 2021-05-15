‏سكاكا 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسنفذ النادي التطوعي بأمانة منطقة الجوف 35 جولة ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة "عيدنا سالمين" التي تستهدف تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا خلال أيام العيد.وقام المتطوعون والمتطوعات في النادي بجولات ميدانية في مواقع الأنشطة ذات الكثافة العالية كالمطاعم والمقاهي والحدائق والمتنزهات، للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد، والحث على أخذ لقاح كورونا.ووزعت المطويات التوعوية والورود والهدايا للمستفيدين.// انتهى //01:47ت م0013