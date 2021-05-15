عرعر 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسقام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع الأمانة ومجلس شباب المنطقة بزيارات للمرضى المنومين بمستشفيات بمدينة عرعر بمناسبة عيد الفطر وتهنئتهم بالعيد، وتقديم باقات الورود والهدايا، مع الأخذ بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ، متمنين لهم الشفاء العاجل.وتهدف هذه الزيارات إلى الوقوف إلى جانب المنومين ومواساتهم والتخفيف عنهم، وتقديم الهدايا ومعايدة العاملين في المستشفيات من أطباء وممرضين وممرضات، بالإضافة إلى المرافقين للمرضى والزوار.// انتهى //01:50ت م0014