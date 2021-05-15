القاهرة 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي عثمان الجرندي بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.وثمَّن الوزير شكري بحسب بيان لوزارة الخارجية أمس, جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي.ونسَّق الوزيران فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار والعمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.// انتهى //02:04ت م0016