واغادوغو 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسقتل 3 أشخاص في هجوم جديد الليلة الماضية على قرية واساكوري الواقعة شمال بوركينا فاسو، والتي كانت قد استهدفت قبل 5 أيام من طرف مسلحين.ونقلت وكالة الانباء البوركينية تاكيد مصادر امنية محلية انه تم خلال الهجوم احراق عدد من المجمعات السكنية ، مشيرا الى وجود شخص مفقود وسط توقعات بارتفاع الحصيلة .يذكر ان القوات المسلحة لبوركينا فاسو شنت في 5 مايو الحالي عملية عسكرية في مناطق الشمال والساحل المتاخمة لمالي، وذلك في مواجهة تصاعد العنف، الذي تسبب مؤخرا في نزوح أكثر من 17 ألف شخص خلال 10 أيام.وتعاني بوركينا فاسو الواقعة غرب إفريقيا من هجمات الجماعات المسلحة منذ العام 2015، أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، ودفعت أزيد من مليون آخرين إلى النزوح.// انتهى //02:09ت م0018