القاهرة 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسعزز فريق الزمالك صدارته في جدول الدوري الممتاز لكرة القدم، بالفوز أمس على ضيفه إنبي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر المسابقة.وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده النقطي إلى 48 نقطة في صدارة جدول الدوري، بينما توقف رصيد إنبي عند 28 نقطة في المركز التاسع.واستعاد الزمالك بذلك انتصاراته في الدوري الممتاز، بعدما تعادل في الجولة الماضية مع الأهلي بنتيجة 1-1.// انتهى //03:22ت م0019