الرياض 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واستواصل المدينة الطبية لقوى الأمن في صلبوخ بمدينة الرياض التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، استقبال عموم المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة إجازة عيد الفطر ، وذلك في إطار استمرار حملة تنفيذ "الوقاية أمان".وحرصت الفرق الطبية المختصة في أثناء إعطائها اللقاحات الحاصلين على مواعيد عبر تطبيق "صحتي" على توجيه نصائح توعوية وتثقيفية عن كل ما يخص أعراضه الجانبية اليسيرة التي قد تحدث لمن يأخذ جرعة التطعيم، إضافة إلى تقديم بطاقات معايدة وهدايا العيد لهم.ويمكن لجميع الراغبين في الحصول على موعد من خلال الحجز عبر تطبيق "صحتي"، حيث يقدم مركز اللقاحات بالمدينة الطبية خدماته من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثامنة مساءً كل يوم ماعدا يوم الجمعة.ويأتي ذلك في ظل الجهود التي تقوم بها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ لمواكبة حملة "الوقاية أمان" وتأدية دورها الرئيس كذراع صحي في وزارة الداخلية، وتقديم اللقاحات لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، وجميع المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق ومدن المملكة.// انتهى //00:04ت م0002