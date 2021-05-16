القاهرة 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسفاز فريق مصر للمقاصة لكرة القدم على ضيفه الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم أمس بإستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع مصر للمقاصة رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //00:47ت م0003