رفحاء 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسأنفقت جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر رمضان 1,151,392ريالاً.وأوضحت الجمعية أن المشروعات المقدمة للمستفيدين من خدماتها من الأيتام، شملت، الكفالة النقدية، والغذائية، وكسوة العيد، وبطاقات الشراء التموينية، والسلال الغذائية، وسداد إيجار منازل، وكوبونات لطب الأسنان، وصرف 76 جهازاً كهربائياً، و 100 بطاقة تأمين، ومساعدات نقدية، وزكاة الفطر، وعيدية الأيتام.// انتهى //01:00ت م0004