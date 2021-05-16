القاهرة 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد "الأهلي وي السلام"، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا السبت المقبل، ويكفي الأهلي التعادل أو الخسارة بفارق هدف، لضمان التأهل للدور نصف النهائي للمسابقة القارية، فيما يحتاج صن داونز للفوز بثلاثية نظيفة للوصول للدور القادم.وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما صعد صن داونز للدور ذاته بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية.// انتهى //02:13ت م0006