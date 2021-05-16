دومة الجندل 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة دومة الجندل، ضبطت (40) شخصًا بأحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.// انتهى //04:02ت م0011