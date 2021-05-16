كيب تاون 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسأدانت جنوب أفريقيا بشدة الهجمات الجائرة التي تشنها إسرائيل على المدنيين في غزة والقدس.وشدّدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية في بيان أمس, على أن التصعيد المستمر للاعتداءات من قبل إسرائيل على الفلسطينيين في غزة هو أمر غير عادل ومخزٍ، لا سيما استهداف الشريحة الأضعف من المجتمع الفلسطيني, الأطفال والنساء وكبار السن ,داعيةً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وإجراء تحقيق في سلوك الحكومة الإسرائيلية وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية.ورحّبت بالوساطة الدولية لوقف إطلاق النار، وتهدئة الوضع، بالإضافة إلى معالجة جميع القضايا التي تسبب التوتر بشكل شامل.ودعت الوزارة جميع دول الشرق الأوسط للاستجابة لخطة وزراء خارجية جامعة الدول العربية، مطالبةً مجلس الأمن الدولي والمجموعة الرباعية بعقد اجتماع عاجل بين إسرائيل وفلسطين لمناقشة عملية السلام دون أي شروط مسبقة.// انتهى //05:16ت م0013