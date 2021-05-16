تونس 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ، يوم أمس اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة بما فيها الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن ، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، على إثر التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم أن الجرندي أجرى اتصالا بكل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والجزائري صبري بوقادوم والمصري سامح شكري والكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح والإندونيسي بريت ماكغورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي.و أكد الجرندي وفق ذات البيان على ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الجهود من أجل وقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق وحقن دماء أبنائه وذلك في ضوء الجلسة المنتظرة لمجلس الأمن المزمع عقدها بطلب من تونس غد الأحد والاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في ذات اليوم .// انتهى //05:47ت م0014