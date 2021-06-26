القاهرة 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واسحقق فريق الإنتاج الحربي فوزًا صعبًا على ضيفه المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة 27 من الدوري الممتاز.بهذا الفوز يرفع فريق الإنتاج الحربي رصيده إلى 17 نقطة، ويستمر في المركز الأخير، فيما تكبد المصري البورسعيدي الخسارة السادسة له في الدوري ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.// انتهى //01:23ت م0006