عام / ارتفاع ضحايا عقار الاسكندرية المنهار
السبت 1442/11/16 هـ الموافق 2021/06/26 م واس
القاهرة 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واس
ارتفع ضحايا العقار المنهار بمنطقة العطارين بمحافظة الاسكندرية إلى ثلاث ضحايا فيما تتواصل عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين .
وأوضح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف فى تصريح له أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 4 اخرين من قاطني العقارالمنهار ذو الطوابق الخمسة مشيراً إلى استمرار فرق الانقاذ في البحث عن ناجين أو ضحايا ورفع انقاض العقار.
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