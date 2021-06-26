عام / البرازيل تسجل 80 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/11/16 هـ الموافق 2021/06/26 م واس
برازيليا 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 79 ألف 277 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و2001 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 18 مليون و322 ألف و760 حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 511 ألف و142 شخص.
والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.
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