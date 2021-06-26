برازيليا 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 79 ألف 277 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و2001 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 18 مليون و322 ألف و760 حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 511 ألف و142 شخص​​​.والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.// انتهى //02:53ت م0009