الأمم المتحدة 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واسأعرب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، عن إدانة المنظمة بأشد العبارات، لمقتل ثلاثة من العاملين الإنسانيين يعملون ضمن فريق أطباء بلا حدود في إقليم تيغراي بإثيوبيا.وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال فيتورينو: إن العاملين الإنسانيين كانوا يخدمون بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً، معرباً عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا.وكان بيان نُشر على موقع "أطباء بلا حدود" قد أكد مقتل ثلاثة من طاقم الفريق في إقليم تيغراي، حيث تم العثور على جثثهم على بُعد أمتار قليلة من المركبة التي كانت تقلهم.‏// انتهى //‏03:14ت م0010