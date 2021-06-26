القاهرة 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء امس الجمعة عن تسجيل 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة وذلك نزولا من 423 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 279596 من ضمنهم 208957 حالة تم شفاؤها، و 16031 حالة وفاة.".// انتهى //04:02ت م0011