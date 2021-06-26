الرياض 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واسعاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا امس الجمعة تدريباته بعد فوزه على منتخب اليمن بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.وأدى لاعبو "الأخضر"، تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمباريات مصغّرة.ويختتم المنتخب اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب تونس يوم غدٍ الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس العرب.يُذكر أن مجموعة "الأخضر" في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، تضم إلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.// انتهى //04:35ت م0012