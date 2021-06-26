نيويورك 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيًا اليوم، المندوبة الدائمة لسانت فينسنت والغرينادين لدى الأمم المتحدة السفيرة انقا كينق.وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بموضوع اليمن، وذلك بصفتها الرئيس الحالي للجنة الأمم المتحدة لعقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي ولمناقشة إمكانية زيارة اللجنة إلى المنطقة.حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص.// انتهى //06:56ت م0013