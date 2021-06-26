كانبيرا 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واسأعلنت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية غلاديس بيرجيكليان خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم عن فرض الإغلاق الكامل في مناطق سيدني الكبرى و بلوماونتان و سنترال كوست و وولونغونغ اعتبارا من مساء اليوم السبت ولمدة أسبوعين حتى 9 يوليو المقبل.وطلبت السلطات من المواطنين بعدم الخروج من المنازل الا لغرض التسوق او تلقي الرعاية الصحية او العمل اذا كان ضروريا.// انتهى //07:19ت م0016