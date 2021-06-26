عام / فرض الإغلاق في مدينة سيدني الاسترالية لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا
السبت 1442/11/16 هـ الموافق 2021/06/26 م واس
كانبيرا 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واس
أعلنت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية غلاديس بيرجيكليان خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم عن فرض الإغلاق الكامل في مناطق سيدني الكبرى و بلوماونتان و سنترال كوست و وولونغونغ اعتبارا من مساء اليوم السبت ولمدة أسبوعين حتى 9 يوليو المقبل.
وطلبت السلطات من المواطنين بعدم الخروج من المنازل الا لغرض التسوق او تلقي الرعاية الصحية او العمل اذا كان ضروريا.
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