الرياض 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة) .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف في الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //07:38ت م0017