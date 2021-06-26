رام الله 16 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 26 يونيو 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مواصلة جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب أكثر من 400 مواطن فلسطيني خلال قمع المسيرات المناهضة للاستيطان والجدار في نابلس ورام الله وقلقيلية والخليل، فيما أضرم مستوطنون النار بعشرات من أشتال التين والزيتون غرب سلفيت، واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم جريحان ومواطن وولده.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة منظمة التعاون الإسلامي، افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن اقوال منظمة العفو الدولية أمس الجمعة أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت مجموعةً من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، وشنت حملةً قمعيةً تمييزيةً اشتملت على اعتقالاتٍ جماعيةٍ واسعةٍ، واستعمال القوة غير القانونية ضد متظاهرين سلميين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وذلك خلال الأعمال العدائية المسلحة في إسرائيل وغزة .وركزت صحف هذا اليوم على ما أعربت عنه روسيا عن قلقها إزاء انتهاكات إسرائيل في القدس الشرقية واحتمال خروج الوضع عن السيطرة.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و407 حالات تعاف في كافة الأراضي الفلسطينية.// انتهى//09:19ت م0019