واشنطن 16 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 22 أكتوبر 2021 م واسبحث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الرئيسان، الجهود المستمرة التي تبذلها فرقهما لدعم الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما ناقشا الجهود المبذولة لتمكين دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة، مع ضمان التكامل مع الناتو.// انتهى //22:56ت م0123